{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Минпросвещения: перенос Всероссийских проверочных работ на следующий год обсуждается

Соответствующее письмо было направлено в правительство, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Перенос Всероссийских проверочных работ на следующий учебный год из-за пандемии коронавируса обсуждается, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Что касается проверочных работ, то это предложение мы знаем, мы его сейчас обсуждаем. Там есть определенные нормативные вопросы, соответствующее письмо в правительство было, я знаю, отправлено, поэтому, я думаю, что мы так и решим вместе с Рособрнадзором", - сказал Кравцов.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации школы могут провести Всероссийские проверочные работы до конца учебного года.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперт: рост заболеваемости COVID-19 в России может возобновиться осенью
Врач-инфекционист Татьяна Руженцова отметила, что на это может повлиять наступление прохладной и влажной погоды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС