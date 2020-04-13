Минпросвещения: перенос Всероссийских проверочных работ на следующий год обсуждается

"Что касается проверочных работ, то это предложение мы знаем, мы его сейчас обсуждаем. Там есть определенные нормативные вопросы, соответствующее письмо в правительство было, я знаю, отправлено, поэтому, я думаю, что мы так и решим вместе с Рособрнадзором", - сказал Кравцов.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации школы могут провести Всероссийские проверочные работы до конца учебного года.