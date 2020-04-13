Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан не признал вину

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Гражданин США и ряда других государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, не признал вину в ходе первого заседания суда по существу, назвав свое дело провокацией. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.
"В суде было зачитано обвинительное заключение. После этого высказался Уилан, подчеркнув, что не признает вину в содеянном, назвав свое уголовное дело провокацией ФСБ", - сказал защитник.
Мосгорсуд решил в связи с распространением коронавирусной инфекции перенести рассмотрение дела Пола Уилана. "Сегодня началось слушание по существу, было зачитано обвинительное заключение, мы попросили суд перенести рассмотрение дела в связи с эпидемией коронавируса, и суд согласился с нашими доводами", - сказал адвокат. Следующее заседание пройдет 20 апреля, на нем планируют начать допрос свидетелей.
Кроме того, Уилан просит предоставить ему американского врача из посольства США для консультации из-за заболевания.
"У него паховая грыжа, а каждый раз при обращении к суду ему нужно вставать. Поэтому Уилан просит о дополнительной консультации с врачом из посольства США. Для решения этого вопроса суд запросил у ФСИН и следствия медицинские документы", - сказал защитник.
Сотрудники ФСБ России задержали Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.