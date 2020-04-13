Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан не признал вину

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Гражданин США и ряда других государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, не признал вину в ходе первого заседания суда по существу, назвав свое дело провокацией. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"В суде было зачитано обвинительное заключение. После этого высказался Уилан, подчеркнув, что не признает вину в содеянном, назвав свое уголовное дело провокацией ФСБ", - сказал защитник.

Мосгорсуд решил в связи с распространением коронавирусной инфекции перенести рассмотрение дела Пола Уилана. "Сегодня началось слушание по существу, было зачитано обвинительное заключение, мы попросили суд перенести рассмотрение дела в связи с эпидемией коронавируса, и суд согласился с нашими доводами", - сказал адвокат. Следующее заседание пройдет 20 апреля, на нем планируют начать допрос свидетелей.

Кроме того, Уилан просит предоставить ему американского врача из посольства США для консультации из-за заболевания.

"У него паховая грыжа, а каждый раз при обращении к суду ему нужно вставать. Поэтому Уилан просит о дополнительной консультации с врачом из посольства США. Для решения этого вопроса суд запросил у ФСИН и следствия медицинские документы", - сказал защитник.

Сотрудники ФСБ России задержали Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.