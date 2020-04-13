Кузнецова призвала школьников принять участие в конкурсе "Быть блогером"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова объявила о проведении совместно с общенациональной программой "В кругу семьи" конкурса "Быть блогером" и предложила школьникам, находящимся на дистанционном обучении, принять в нем участие. Об этом сообщается в понедельник на сайте уполномоченного.

Участниками конкурса могут стать дети 15-17 лет. Прием заявок начинается 13 апреля и продлится до 13 мая 2020 года, результаты будут объявлены 1 июня. До конца мая конкурсная комиссия выберет 85 победителей - по одному блогеру от каждого субъекта РФ.

"Я обращаюсь прежде всего к школьникам, которые учатся дистанционно и соблюдают режим самоизоляции. Продолжаем дома проводить время с пользой. Сегодня мы совместно с общенациональной программой "В кругу семьи" даем старт конкурсу "Быть блогером". Мы очень часто говорим, что в интернете много негативной, деструктивной информации. Но в наших силах это изменить. Создавайте свой позитивный, интересный, полезный для своих сверстников контент", - приводятся на сайте слова детского омбудсмена.

Для участия в конкурсе детям необходимо сделать пост в социальной сети и рассказать, почему они хотят быть блогерами и создавать позитивный контент. Материалы будут оцениваться "на соответствие заявленной теме, позитивность и креативность, художественное мастерство, грамотность и доходчивость преподнесения идеи". Также будут оцениваться аккаунт блогера, количество постов и подписчиков.

Планируется, что победители будут приглашены на II Всероссийский слет детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, который пройдет в этом году в Ярославле.

"Конкурс проводится в целях формирования активной гражданской позиции и социальной активности несовершеннолетних, служит становлению нравственно зрелой личности ребенка, повышению его социальной сознательности, способствует созданию и распространению положительного детского контента в интернете", - говорится в сообщении пресс-службы.