Тест-система на выявление иммунитета к коронавирусу будет запущена в течение недели

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Тест-система на выявление наличия антител у переболевших и не заболевших коронавирусом может быть запущена в течение недели. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью "Москва. Кремль. Путин".

"С помощью таких систем выявляется, насколько есть иммунитет в популяции. Думаю, что на этой неделе мы будем это запускать и пытаться получить, что мы получили за эти два месяца развития заболевания в России", - сказала она.

Голикова отметила, что важно серьезно наращивать тестирование, поскольку страна большая, нагрузка на систему здравоохранения в регионах разная. "Где-то мало больных, где-то много, но важно, что мы, как и ряд других стран, очень серьезно начали наращивать тестирование, чтобы понять, сколько людей реально являются заболевшими", - добавила она.