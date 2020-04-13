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Пандемия коронавируса нового типа

Песков не стал комментировать данные об инфицированных гражданах Китая, вернувшихся из РФ

Власти граничащих с Россией китайских провинции Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия заявили 11 апреля об обнаружении коронавируса у 22 и 27 вернувшихся из России граждан КНР

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать информацию о случаях инфицирования коронавирусом граждан КНР, вернувшихся в Китай из российских регионов.

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"Я не могу вам точно сказать, это должны специалисты отвечать", - сказал он. Представитель Кремля не стал комментировать и информацию о закрытии Китаем всех пунктов пропуска на границе с Россией для пассажирского сообщения. "Не могу ответить на этот вопрос", - сказал Песков.

Власти граничащих с Россией китайских провинции Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия 11 апреля заявили об обнаружении коронавируса у 22 и 27 вернувшихся из России граждан КНР.

Днем ранее, 10 апреля, власти провинции Хэйлунцзян сообщали о 28 случаях заражения коронавирусом в регионе среди вернувшихся из РФ граждан КНР. Как сообщал в субботу провинциальный комитет по здравоохранению, общее число инфицированных среди недавно прибывших из России в Хэйлунцзян китайских граждан возросло до 177 человек. Отмечалось, что "все инфицированные прибыли [в Китай] из России через пункт пропуска Пограничный (Приморский край) - Суйфэньхэ до его закрытия - сейчас погранпереход не работает для пассажирского сообщения".

В последние дни наблюдался прирост новых случаев заражения коронавирусом среди граждан КНР, возвращающихся в Китай через российский Дальний Восток. С 9 апреля Китай закрыл все пункты пропуска на границе с Россией для пассажирского сообщения.

Теги
РоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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