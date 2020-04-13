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Пандемия коронавируса нового типа

В отделении больницы им. Семашко Петербурга ввели карантин из-за пациента с коронавирусом

Аналогичные меры уже были приняты как минимум в семи медицинских организациях города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Терапевтическое отделение городской больницы № 38 им. Семашко в Санкт-Петербурге закрылось на карантин из-за выявления коронавируса у одного из пациентов, сообщили  ТАСС в пресс-службе учреждения. Аналогичные меры уже были приняты как минимум в семи медицинских организациях города.

"Выявлен пациент, заразившийся коронавирусом, его перевели в инфекционную больницу им. Боткина. Терапевтическое отделение, где лежал этот пациент, закрыто на карантин на 14 дней. В отделении 20 пациентов и 10 врачей, они не выходят", - рассказала собеседница агентства.

Городская больница № 38 им. Семашко - одно из старейших медицинских учреждений города, занимает комплекс зданий бывшего Царскосельского дворцового госпиталя, основанного в 1813 году. Это многопрофильная больница городского подчинения, которая функционирует как стационар экстренной медицинской помощи круглосуточно семь дней в неделю.

Ранее в связи с выявлением случаев коронавируса или из-за подозрения на заражение ввели ограничения Покровская, Александровская, Введенская больницы и больница Святого Георгия. Аналогичные меры приняты в родильных домах №№ 10 и 16, а также в Клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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