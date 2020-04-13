На Шпицбергене не зафиксированы случаи заражения коронавирусом

ТАСС, 13 апреля. Случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы среди населения арктического архипелага Шпицберген. Об этом в понедельник сообщил корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в Баренцбурге.

"На Шпицбергене нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. Тем не менее соблюдены все меры предосторожности, которые рекомендуются норвежским правительством", - указали в генконсульстве.

Там отметили, что сейчас архипелаг закрыт для туристов, а местные жители, прибывающие на Шпицберген, должны пройти двухнедельный домашний карантин. "Снабжение работает в нормальном режиме. У нас приходят корабли с продовольствием, в этом плане все в порядке", - добавили в диппредставительстве.

По словам дипломатов, на архипелаге сейчас находятся 128 россиян, они пока не планируют уезжать. Ранее 20 российских граждан вернулись на родину через сухопутную границу РФ и Норвегии. "Они вылетали со Шпицбергена в Тромсё, через Тромсё летели до Киркенеса. Там тоже есть наше генконсульство. При его содействии они уехали в Россию", - проинформировали в диппредставительстве.

В генконсульстве уточнили, что те граждане РФ, которые остались на Шпицбергене, в основном являются сотрудниками ФГУП "Арктикуголь", учеными, и работниками частных компаний, расположенных в административном центре архипелага Лонгйир.