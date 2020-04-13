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Пандемия коронавируса нового типа

На Шпицбергене не зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Тем не менее там соблюдены все меры предосторожности, которые рекомендуются норвежским правительством

ТАСС, 13 апреля. Случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы среди населения арктического архипелага Шпицберген. Об этом в понедельник сообщил корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в Баренцбурге.

"На Шпицбергене нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. Тем не менее соблюдены все меры предосторожности, которые рекомендуются норвежским правительством", - указали в генконсульстве.

Там отметили, что сейчас архипелаг закрыт для туристов, а местные жители, прибывающие на Шпицберген, должны пройти двухнедельный домашний карантин. "Снабжение работает в нормальном режиме. У нас приходят корабли с продовольствием, в этом плане все в порядке", - добавили в диппредставительстве.

По словам дипломатов, на архипелаге сейчас находятся 128 россиян, они пока не планируют уезжать. Ранее 20 российских граждан вернулись на родину через сухопутную границу РФ и Норвегии. "Они вылетали со Шпицбергена в Тромсё, через Тромсё летели до Киркенеса. Там тоже есть наше генконсульство. При его содействии они уехали в Россию", - проинформировали в диппредставительстве.

В генконсульстве уточнили, что те граждане РФ, которые остались на Шпицбергене, в основном являются сотрудниками ФГУП "Арктикуголь", учеными, и работниками частных компаний, расположенных в административном центре архипелага Лонгйир.

Теги
НорвегияПандемия коронавируса нового типа
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