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Пандемия коронавируса нового типа

Индия бесплатно продлевает визы иностранцам до 30 апреля

Ранее правительство страны решило продлить режим строгой изоляции до 30 апреля включительно

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Индии приняли решение продлить визы иностранцам, которые оказались заблокированными в стране из-за вспышки заболевания новой коронавирусной инфекцией, до 30 апреля включительно на безвозмездной основе. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство PTI со ссылкой на информацию, полученную в МВД страны.

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"Регулярная виза и электронная виза тех иностранных граждан, которые застряли в Индии из-за распространения в разных частях мира COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), а также вследствие введенных индийскими властями ограничений на передвижение, и визы которых истекли или истекают в период с 1 февраля (полночь) до 30 апреля (полночь), будет продлены до 30 апреля (полночь) на безвозмездной основе после подачи иностранцем онлайн-заявки", - цитирует информагентство сообщение представителя МВД.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 24 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима с 25 марта до 14 апреля включительно. 11 апреля главный министр национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) Арвинд Кеджривал сообщил на своей странице в Twitter что правительство страны приняло решение продлить режим локдауна - строгой изоляции. Пока он продлен до 30 апреля включительно.

Теги
ИндияПандемия коронавируса нового типа
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