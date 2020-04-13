Источник: ОМОН Росгвардии усилил контроль на всех постах въезда в Москву

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии усилили контроль на всех постах въезда в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На всех постах въезда в Москву для усиления контроля выставлены наряды столичного спецназа ОМОН", - сказал собеседник агентства, отметив, что сотрудники помогают в работе Госавтоинспекции.

Ранее источник ТАСС сообщал, что на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам. Въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область. По данным источника, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город. Другой источник сообщил ТАСС, что такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из Московского региона.