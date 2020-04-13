Хайнань направил 135 тыс. масок проживающим за рубежом землякам

ХАЙКОУ, 13 апреля. /ТАСС/. Жители и правительство Хайнаня бесплатно направили около 135 тыс. масок проживающим за рубежом выходцам региона. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао" .

По его данным, такая безвозмездная помощь предназначена выходцам региона, организациям и представителям хайнаньских диаспор, проживающим и работающим за границей. Помощь была направлена в Великобританию, Вьетнам, Германию, Ирландию, Канаду, Лаос, Новую Зеландию, ОАЭ, США, Японию и другие страны.

Как отмечает газета, на фоне ухудшение эпидемической ситуации в ряде государства власти провинции ранее направили находящимся за рубежом землякам 25,8 тыс. масок и 300 тыс. перчаток.