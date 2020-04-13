{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Хайнань направил 135 тыс. масок проживающим за рубежом землякам

Помощь была направлена в Великобританию, Вьетнам и другие страны

ХАЙКОУ, 13 апреля. /ТАСС/. Жители и правительство Хайнаня бесплатно направили около 135 тыс. масок проживающим за рубежом выходцам региона. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По его данным, такая безвозмездная помощь предназначена выходцам региона, организациям и представителям хайнаньских диаспор, проживающим и работающим за границей. Помощь была направлена в Великобританию, Вьетнам, Германию, Ирландию, Канаду, Лаос, Новую Зеландию, ОАЭ, США, Японию и другие страны.

Как отмечает газета, на фоне ухудшение эпидемической ситуации в ряде государства власти провинции ранее направили находящимся за рубежом землякам 25,8 тыс. масок и 300 тыс. перчаток.

Теги
КитайХайнаньПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
МЧС провело дезинфекцию более 2,6 тыс. объектов транспорта и 73 медучреждений
В мероприятиях задействованы крупнейшие спасательные подразделения ведомства со всей страны, а также пожарные и военнослужащие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС