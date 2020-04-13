Профессора РАН запустили просветительский проект о коронавирусной инфекции

ТАСС, 13 апреля. Профессора Российской академии наук (РАН) запустили информационный проект о заболевании COVID-19, которую вызывает коронавирус нового типа. Цель проекта – развеять мифы вокруг заболевания и предоставить достоверную информацию о нем, пишет в своем Facebook вице-президент РАН Алексей Хохлов.

"Профессора РАН из Отделения медицинских наук инициировали информационный проект "COVID-19. Мнение ведущих ученых и практических врачей. Коротко – о главном". Идея проекта основана на необходимости предоставления достоверной и доказанной информации по проблеме COVID-19, актуальных данных по эпидемиологии, диагностике, профилактике, лечению, организационным мероприятиям, учитывая поток непрофессиональной, непроверенной и противоречивой информации", – написал Хохлов.

По его словам, проект рассчитан на практикующих врачей всех специальностей, ученых, которые работают в области медицинских и биологических наук, а также на широкий круг людей, интересующихся этой проблемой. Выступления экспертов в формате видеолекций будут размещаться на сайте РАН. Планируется публиковать по четыре передачи в неделю, написал вице-президент академии.

Уже сегодня на сайте РАН доступны вводные лекции главного кардиолога администрации президента РФ Никиты Ламыкина и заместителя директора НИИ Иммунологии по научной-инновационной работе ФМБА России, заведующего кафедрой факультетской терапии МГМСУ имени А. И. Евдокимова профессора РАН Кирилла Зыкова.