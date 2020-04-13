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Пандемия коронавируса нового типа

Жителей Магаданской области освободили от взносов на капремонт

Взносы можно будет не платить до конца июня

ТАСС, 13 апреля. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в понедельник в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране подписал постановление об освобождении жителей региона от взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Колымы.

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"Постановление об освобождении от уплаты взносов сегодня подписано", - сказал собеседник агентства. По информации областных властей, освобождение от уплаты взносов будет действовать до 30 июня.

Ранее Носов сообщал, что введенные в стране из-за коронавируса налоговые льготы для малого и среднего бизнеса приведут к потерям в бюджете Колымы в 40,36 млн рублей. По мнению главы региона, эта цифра не является страшной. Потери от налоговых льгот местные власти планируют компенсировать за счет роста доходов от деятельности горнодобывающей отрасли Колымы.

В Магаданской области зафиксировано два случая заражения коронавирусом, одна пациентка вылечилась. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции и режим пропусков по документам.

Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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