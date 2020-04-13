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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: в США после заражения коронавирусом умер крупный застройщик из Нью-Йорка

Владелец компании Crown Acquisitions Стэнли Чера внес в избирательные фонды Дональда Трампа более $400 тыс. и был его близким другом

ТАСС, 13 апреля. Крупный американский бизнесмен - владелец работающей в сфере недвижимости компании Crown Acquisitions и друг президента США Дональда Трампа Стэнли Чера, у которого был подтвержден коронавирус, умер в США. Об этом сообщает в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Чера был сторонником Республиканской партии и в 2016-2019 годах внес в избирательные фонды Трампа более $400 тыс. Во время встречи со сторонниками в Мичигане в 2019 году глава Белого дома заявил, что Чера был с ним "с самого начала". Сам бизнесмен во время парада в честь Дня ветеранов в Нью-Йорке в прошлом году назвал Трампа "дорогим другом".

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Компания Чера Crown Acquisitions владеет рядом дорогих объектов недвижимости в Нью-Йорке, в том числе отелем St. Regis и историческим зданием Cartier Mansion. В 2008 году Crown Acquisitions сотрудничала с компанией зятя Трампа Джареда Кушнера.

Дональд Трамп в последние недели подвергается критике со стороны Демократической партии и поддерживающих ее СМИ из-за слишком поздних, по их мнению, мер реагирования на вспышку коронавируса в США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 556 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 22 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк, где проживал Чера.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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