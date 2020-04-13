Космонавты с МКС поблагодарили врачей за работу и призвали граждан соблюдать самоизоляцию

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту МКС, призвали граждан соблюдать режим самоизоляции и поблагодарили врачей за героический труд. Их видеообращение разместил в понедельник в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сейчас многие шутят, что мы здесь, на борту Международной космической станции, находимся в самом безопасном от коронавируса месте. Но и у каждого дома может быть такое место, если вы будете соблюдать режим самоизоляции. Это нужно вам, это нужно нам и это очень нужно врачам", - сказал Скрипочка.