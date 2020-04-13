Космонавты с МКС поблагодарили врачей за работу и призвали граждан соблюдать самоизоляцию

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту МКС, призвали граждан соблюдать режим самоизоляции и поблагодарили врачей за героический труд. Их видеообращение разместил в понедельник в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Сейчас многие шутят, что мы здесь, на борту Международной космической станции, находимся в самом безопасном от коронавируса месте. Но и у каждого дома может быть такое место, если вы будете соблюдать режим самоизоляции. Это нужно вам, это нужно нам и это очень нужно врачам", - сказал Скрипочка.
Обращение нашего экипажа #МКС к российским врачам и соотечественникам pic.twitter.com/WoLTOCK3AJ— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 13, 2020
По словам Иванишина, профессиональный и личный подвиг врачей неоценим. "Мы благодарим каждого медицинского работника за то, что они делают всегда и особенно сегодня", - сказал космонавт.
В свою очередь Вагнер назвал врачей настоящими героями России. "Именно врачи каждый день и каждую минуту рискуют жизнью ради нас. Именно врачи сегодня настоящие герои России", - подчеркнул он.
Отдельно космонавт Скрипочка отметил работу главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. По его словам, сейчас он находится "в авангарде борьбы с коронавирусом". Зная это, подчеркнул космонавт, экипажу МКС спокойно за близких и соотечественников. Космонавты пожелали Проценко сил и здоровья.