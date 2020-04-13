В Еврейской АО для детей из семей с низким достатком купили более 220 компьютеров

ТАСС, 13 апреля. Члены партии "Единая Россия" и депутаты в Еврейской автономной области закупили более 220 компьютеров для семей с низким достатком, чтобы дети могли обучаться дистанционно в условиях пандемии. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора области Ростислав Гольдштейн на совещании партии "Единая Россия", посвященном образованию детей.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики распространения коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. В ЕАО дистанционное обучение стартовало в начале апреля.

"При реализации дистанционного обучения выяснилось, что 224 наших ребенка не имеют никаких средств связи. Поэтому было принято решение обратиться к членам партии, депутатам. В течение двух-трех дней в нашем фонде скопились достаточно серьезные денежные средства, и нам это позволило купить 224 компьютера. В ближайшее время будут доставлены модемы к ним. Поэтому все компьютеры будут с интернет-связью", - сказал Гольдштейн.

Он сообщил, что помощь в установке компьютеров оказывают студенты старших курсов Приамурского университета им. Шолом-Алейхема. Они также обучают детей пользоваться ими. "Теле-2, Ростелеком, Мегафон, ДНС сделали предоплату за интернет-трафик. Шесть месяцев у нас уже точно оплачено", - сказал Гольдштейн, добавив, что система образования в области, как и в ряде других регионов, не была готова к дистанционному образованию, однако основные проблемы, связанные с обучением детей онлайн, уже удалось решить.

В ЕАО введен режим самоизоляции, зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.