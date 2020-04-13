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Мединский: Австрия в отличие от некоторых стран Европы сохраняет память о советских воинах

По словам председателя Российского военно-исторического общества, Венская операция продемонстрировала непобедимую мощь Красной армии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Жители Австрии в отличие от граждан некоторых восточно-европейских стран сохраняют память о советских воинах, которые ровно 75 лет назад - 13 апреля 1945 года, освободили Вену от нацизма. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"В Австрии навсегда остались 40 тысяч наших погибших солдат и офицеров. Сейчас в стране более 300 воинских мемориалов и памятников, за которыми, в отличие от восточно-европейских стран, австрийское правительство по-прежнему достойно ухаживает. Австрийский народ осознал, что такое нацизм и какие ужасы он несет народам, а главным напоминанием им в этом служит монумент нашему солдату на площади Шварценбергплатц. И слова "Майского вальса", которые написал один из участников освобождения Вены, 21-летний артиллерист и поэт Михаил Ясень, выражают благодарность австрийских граждан Красной Армии за спасение их Родины", - сказал он.

Мединский напомнил, что жители города встречали бойцов Красной армии как своих освободителей. "После окончания боев на улицы высыпали толпы счастливых австрийцев, которые цветами и песнями встречали советских воинов-освободителей. Австрийцы знали, что СССР - освободитель и главный гарант их свободы и независимости", - сказал председатель РВИО.

Непобедимая машина

Венская операция, по словам Мединского, продемонстрировала непобедимую мощь Красной армии, воины которой менее чем через месяц водрузили знамя Победы над Рейхстагом.

"Операция в очередной раз показала, что к концу Второй мировой войны Красная Армия стала непобедимой машиной, способной выполнять невыполнимые военные задачи. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (маршалы Родион Малиновский и Федор Толбухин), имели в своем распоряжении 640 тыс. человек, противник выставил 450 тыс. Причем нашим войскам противостояла 6-я танковая армия СС, включая элитные дивизии "Райх" и "Мертвая голова", вооруженная новейшими тяжелыми танками. Имея весьма скромное превосходство над немецко-венгерскими войсками, наши воины добивались исключительно быстрой и сокрушительной победы", - сказал он.

По словам Мединского, штурм города продолжался неделю, причем советские войска старались причинить минимальный урон памятникам и кварталам австрийской столицы. "Штурм города продолжался неделю, с 5 по 13 апреля. Кто-то может сказать, что это многовато для наших опытных бойцов, взявших ранее лучшую в мире крепость Кенигсберг за три дня, но дело не в этом. Маршал Тобухин перед началом штурма приказал командирам по возможности щадить достопримечательности древнего города, на улицах не применялась тяжелая артиллерия, а жители Вены получили обращение советского командующего, призывавшее их оставаться на своих местах и не давать противнику разрушать город. Плюс СССР дал публичные гарантии независимости и сохранения в старых границах австрийского государства", - подчеркнул председатель РВИО.

Мост Победы

Особенностью Венской операции стал штурм Имперского моста через Дунай, который являлся связующим звеном центральных районов города. "Немцы с таким пиететом, как советские воины, к городским достопримечательностям не относились, поэтому все мосты (в том числе исторические) соединявшие северную и южную части города взорвали, оставив лишь один - Имперский, соединявший две группировки фашистов на берегах Дуная, да и он был заминирован. За этот мост и немецкий узел обороны вокруг него и развернулись основные бои", - рассказал Мединский.

По его словам, штурм и разминирование моста разворавичивались совершенно драматичесиким образом. "Советское командование решилось на дерзкую операцию по захвату моста. Со стороны реки Дунайская флотилия ночью провела стремительный десант моряков, а второй десант тайно прошел через немецкие укрепрайоны, это была "крылатая гвардия" 7-й воздушно-десантной дивизии. Мост был отбит невероятно дерзким ночным штурмом, буквально в стиле боевиков про японских ниндзя, но с той лишь разницей, что это все было по-настоящему и сделано простыми молодыми советскими солдатами", - подчеркнул помощник главы государства.

Он добавил, что оборона окруженного города и его гарнизона, большинство которого составляли части СС, что называется, "посыпалась", и к концу дня 13 апреля город был взят и очищен от противника.

Теги
АвстрияМединский, Владимир РостиславовичРоссия
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