В Турции будут проверять прибывающие из-за рубежа корабли на риск заражения коронавирусом

АНКАРА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение не допускать в турецкие морские порты корабли, прибывающие из-за рубежа, без контроля на предмет риска заражения коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник министр экологии и градостроительства Мурат Курум.

"Ни с одним пришедшим из-за рубежа кораблем, который не пройдет контроль на предмет риска заражения, не будут устанавливаться хоть какие-то контакты. С теми судами, которые не будут нести риска заражения, будут осуществляться контакты только персоналом в защитной одежде", - написал он на своей странице в Twitter.

Эти меры, по словам Курума, распространяются на 28 турецких провинций, которые имеют выход к морю.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных достигло 56,9 тыс., умерли 1 198 человек, выздоровели 3 446.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.