Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом и вопросы энергетики

"Главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщили в понедельник в пресс-службе российского кабмина.

"Состоялся также обмен мнениями по вопросам российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетике как в рамках Союзного государства, так и Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

Число инфицированных новым коронавирусом в Белоруссии, по последним данным, увеличилось до 2919, зафиксировано 29 летальных исходов. В республике карантин не введен.

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева. Поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.