{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом и вопросы энергетики

Стороны также обсудили вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщили в понедельник в пресс-службе российского кабмина.

"Состоялся также обмен мнениями по вопросам российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетике как в рамках Союзного государства, так и Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении. 

Число инфицированных новым коронавирусом в Белоруссии, по последним данным, увеличилось до 2919, зафиксировано 29 летальных исходов. В республике карантин не введен.

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева. Поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин: ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону
При этом президент отметил, что стране удается предпринимать упреждающие меры в борьбе с пандемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС