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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко призвал белоруссов "напрячься" до Пасхи, чтобы победить пандемию

По словам белорусского лидера, в республике "нет лавинообразного нарастания болезней"

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если ситуация с распространением коронавируса в республике до Пасхи останется на нынешнем уровне, то это будет означать победу над пандемией. Об этом он заявил на совещании в понедельник.

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"Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили, - приводит его слова агентство БелТА. - Нам надо эту неделю напрячься, во что бы то ни стало, не потому, что у нас катастрофа. Слава богу, у нас ее нет". По его словам, в республике "нет лавинообразного нарастания болезней, и это благодаря врачам и людям". "Молодцы люди, [мы] ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках, туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Никаких карантинов, но сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет, - сказал Лукашенко. - То есть люди отреагировали, люди это понимают, не надо их загонять в квартиры, человек своей жизнью распоряжается сам, а мы должны ему помогать".

Лукашенко пообещал, что больше никто из-за коронавируса в Белоруссии не умрет. "Никто от коронавируса в нашей стране не умрет, я публично об этом заявляю, это мое твердое убеждение, - сказал президент. - Исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского [протекания этих болезней], мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей".

По последним данным, число инфицированных новым коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 2 919, зафиксировано 29 летальных исходов. По состоянию на 13 апреля в Белоруссии проведено более 64 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействовано 17 лабораторий. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Ранее глава ведомства Владимир Караник сообщил, что по состоянию на 11 апреля в стране инфицирован коронавирусом 301 медик.

В Белоруссии карантин не введен. В стране идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. Кроме того, не позднее 30 августа 2020 года должны состояться очередные президентские выборы. 11 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса, при этом рекомендовала принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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