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В Думе прорабатывают судебный запрет на контакты организатора травли в интернете с жертвой

Ранее Общественная палата предложила ужесточить наказание за оскорбления в интернете

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Межфракционная рабочая группа Госдумы по борьбе с преследованием в интернете делает упор на гражданско-правовые институты, в частности, прорабатывает механизм судебного запрета на контакты организатора травли в интернете с его жертвой. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава рабочей группы, первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Ранее газета "Известия" сообщила, что председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Госдуму и СФ предложение ужесточить наказание за травлю в интернете. По данным издания, предлагается внести в ст. 119 УК "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" норму, которая позволит привлечь за подобные угрозы в интернете к принудительным работам либо наказывать лишением свободы на срок до семи лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет. Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести ответственность за клевету в интернете в виде штрафа до 6 млн рублей либо обязательных работ на срок до 500 часов.

"Очень жесткие, на мой взгляд, предложения, малореалистичные, которые могут привести к злоупотреблениям, - считает Боярский. - У нас действует рабочая группа. Мы гораздо шире и аккуратнее рассматриваем проблематику, хотим сделать упор все-таки на гражданско-правовые институты, создание инструментов возможной защиты человека вне зависимости от его статуса, финансового положения от назойливого, систематического преследования, травли, что в интернете, что в реальной жизни". По его словам, инициативы Малькевича не обсуждались с рабочей группой. "Я узнал об этом из СМИ", - отметил депутат, добавив, что реализация подобных предложений с технической точки зрения невозможна.

Парламентарий отметил, что интенсивность работы группы снизилась в связи с пандемией коронавируса. "Но в работе уже есть определенные тексты предложений, в том числе проработка создания института судебного запрета, который хорошо зарекомендовал себя в том числе за рубежом, - уточнил он. - Я надеюсь, что как только мы выйдем из удаленной системы работы и сможем, наконец, собраться в стенах Госдумы в расширенном составе, мы сделаем рабочую группу открытой для прессы и там уже выйдем с первыми конкретными предложениями".

При этом Боярский не считает достаточной существующую ответственность за оскорбления и клевету в интернете. "Но просто взять и ужесточить санкции - это не решит вопрос. У нас же задача не покарать и посадить, а предупредить, инструментарий рабочий создать как для правоохранительных органов, адвокатов, так и для граждан", - подчеркнул он.

Социальные сети, полагает депутат, уже обладают эффективными средствами реагирования на поведение пользователей. "Там можно заблокировать человека, поставить его в игнор, удалять комментарии, можно пожаловаться на саму площадку. Если администраторы увидят неподобающее поведение, они выносят предупреждение, временные баны и так далее", - отметил он.

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