Путин: ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону

"Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого", - сказал глава государства на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране меняется не в лучшую сторону.

По данным на утро 13 апреля, по сведениям Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.

На нынешнем совещании Путин потребовал "представить актуальную информацию по тем мерам, которые предпринимаются сейчас для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции". По оценке президента, "ближайшие недели станут во многом определяющими". "А значит, все наши действия, имея в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов", - предупредил глава государства.

К территориям повышенного риска он отнес Москву, Московскую область и крупные города, включая миллионники, где большая концентрация людей и плотность населения. Путин намерен выслушать отчет о предпринимаемых в целом по стране и в отдельных территориях мерах.

При этом он отметил, что стране удается предпринимать упреждающие меры в борьбе с пандемией. Глава государства потребовал профессионального прогноза о развитии ситуации на ближайшие дни.

"Для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, - нам нужен хороший, профессиональный прогноз", - заявил президент. Он уточнил: "И не только среднесрочный и долгосрочный, но и на период ближайших трех, семи, десяти дней".

Президент поручил правительству "вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки". Путин потребовал: "Докладывать мне ежесуточно".

Сценарии развития ситуации

По его словам, власти страны должны учитывать даже самые сложные и экстраординарные сценарии развития ситуации с коронавирусом, а также рационально распределять нагрузку между больницами на разных территориях.

"Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется", - сказал глава государства.

По его словам, "вся система здравоохранения должна работать как единый механизм". В этой связи президент обратил внимание на "необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами", а также на важность слаженной работы медучреждений Минздрава, ФМБА и других ведомств и частных клиник. "Необходимые полномочия для координации всей этой работы у правительства есть", - сказал Путин.

"Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях", - сказал Путин. Он подчеркнул, что речь идет в том числе о возможности оперативно перенаправить запасы средств защиты, резервы препаратов искусственной вентиляции легких и лекарств, а также врачебные бригады "именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы".