Путин не исключил привлечения медиков Минобороны к борьбе с коронавирусом в России

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Медики Минобороны могут быть задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Нужно этот опыт, безусловно использовать, и иметь ввиду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь [в борьбе с коронавирусом]", - сказал Путин, открывая совещание.

Глава государства напомнил, что военнослужащие Министерства обороны РФ достаточно эффективно работают за границей, помогая бороться с этой инфекцией. Путин подчеркнул, что у них уже накоплен значительный опыт действий в сложных условиях.

Российский лидер обратил внимание, что "это только малая толика того, что у Министерства обороны есть". "Основные резервы находятся пока в резерве, поэтому нужно иметь это в виду", - сказал он. Путин добавил, что власти будут учитывать и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны уже практически развернуло работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе.