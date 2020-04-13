{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для медиков

По словам президента, нужны дополнительные меры, чтобы устранить дефицит средств индивидуальной защиты медицинских работников

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. В России может быть создан единый федеральный резерв оборудования и лекарств, применяемых при лечении зараженных коронавирусом, а также средств защиты медицинских работников. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Он отметил, что сейчас средств защиты медиков не всегда достаточно и "нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить". "В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин обсудил с президентом Индонезии сотрудничество в борьбе с пандемией
Лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество по линии министерств здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС