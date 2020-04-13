Путин предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для медиков

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. В России может быть создан единый федеральный резерв оборудования и лекарств, применяемых при лечении зараженных коронавирусом, а также средств защиты медицинских работников. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Он отметил, что сейчас средств защиты медиков не всегда достаточно и "нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить". "В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям", - сказал Путин.