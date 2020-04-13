Голикова: нарастание числа заболевших коронавирусом ожидается на этой неделе

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Нарастание количества заболевших коронавирусом в РФ ожидается на этой и в начале следующей. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Тенденция роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России - от 16 до 18% - наблюдается в последнее время, в зависимости от дня, сообщила Голикова. "Мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста день ото дня количества заболевших - на уровне от 16 до 18%", - сказала она.

По ее словам, 12 апреля рост в целом составил 16,2%, по Москве - 13,3%, по Московской области - 36,4%, по России в целом, исключая Москву и Московскую область, - 16,6%.

По ее словам, тестирование на коронавирусную инфекцию в России проводят 254 лаборатории. "В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 10 тест-систем, которые позволяют выявлять и тестировать заболевание, сегодня 254 лаборатории, из которых 18 частных, проводят тестирование", - сказала она.

Россия находится среди стран-лидеров по количеству проведенных тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщила Голикова. "На сегодняшний день в России тестирование проведено на 1 млн 360 тыс. исследований. Мы находимся среди стран-лидеров, которые проводят тестирование своего населения", - сказала она.

Дополнительный финансовый расчет поддержки регионов РФ по развертыванию коек для пациентов с коронавирусом завершится 13 апреля.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Новые 1 355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5 тыс. заразившихся. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.