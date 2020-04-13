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Пандемия коронавируса нового типа

Голикова: рост заболеваемости в Москве и области может прекратиться в течение двух недель

Свыше 70% заболеваний коронавирусом приходится на Москву и Подмосковье, отметила вице-премьер

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Рост заболеваемости в Москве и Московской области может прекратиться в течение ближайших двух недель, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Москва и Московская область лидируют по количеству заболеваемости коронавирусом - 72,3% числа заболеваний приходится на них, сообщила Голикова.

"Основное увеличение - 72,3%, как и основная заболеваемость, приходится на два региона: Москву и Московскую область", - сказала она на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По словам Голиковой, основная часть заболеваний приходится на Москву, так как она раньше всех вступила в борьбу с коронавирусной инфекцией.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Новые 1 355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5 тыс. заразившихся. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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