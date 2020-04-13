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Пандемия коронавируса нового типа
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В Мордовии умер первый пациент с коронавирусной инфекцией

По словам замминистра здравоохранения республики, мужчина страдал сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ожирением

КИРОВ, 13 апреля. /ТАСС/. Первый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Мордовии, сообщил в понедельник журналистам замминистра здравоохранения республики Сергей Саушев.

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"Один пациент с подозрением и в дальнейшем подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончался. Пациент имел богатую сопутствующую патологию: сахарный диабет, гипертоническую болезнь, избыточную массу тела с ожирением третьей степени", - сказал он.

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, общее число возросло до 58. По словам Саушева, 181 пациент находится на стационарном лечении и обследовании, в амбулаторных условиях наблюдаются и лечатся 819 человек, 60 жителей Мордовии находятся в обсерваторе.

Власти Мордовии ранее поясняли, что увеличение числа заболевших связано с массовой госпитализацией студентов общежития Мордовского госуниверситета, главным образом граждан стран СНГ, постоянно проживающих в общежитии, откуда был госпитализирован иностранный студент с коронавирусом. Молодой человек отлучался в Москву, а после возвращения не сообщил о своей поездке и не соблюдал мер по самоизоляции, в течение нескольких дней контактировал с соседями. Когда у него подтвердился вирус, общежитие закрыли на карантин, сейчас в ней находятся более 200 человек, за ними ведется медицинское наблюдение, общежитие охраняют сотрудники Росгвардии.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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