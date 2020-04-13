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Пандемия коронавируса нового типа
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Роскомнадзор требует от Google объяснить удаление с YouTube обращения Путина к россиянам

Ведомство подчеркивает, что такие действия видеохостинга нарушают положение Конституции России о запрете цензуры

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор требует от компании Google объяснить удаление обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам с платформы YouTube. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

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"Руководству Google направлен запрос с требованием объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса", - сообщили в пресс-службе.

В запросе Роскомнадзора указано, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции РФ о запрете цензуры.

В ведомстве указали, что в последнее время участились случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, в том числе заявлений официальных лиц, касающихся оперативного информирования о развитии ситуации с коронавирусом.

Пользовательские соглашения и алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов, работающих в России, должны соответствовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе исключать возможность цензуры, напомнили в Роскомнадзоре.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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