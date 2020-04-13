Путин объяснил разгильдяйством рост числа заболевших в некоторых регионах

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Путин упомянул негативные факты в некоторых субъектах Федерации, "где, если не вспышка, то значительный рост [заболевших коронавирусом] был отмечен". "Я знаю о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать", - подчеркнул глава государства.

Он потребовал от "специалистов на местах, руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей и специалистов самым серьезным образом".

Президент пояснил: "Иначе мы будем иметь такие факты [роста числа заболевших]. "Необходим постоянный анализ того, что происходит и делается по стране постоянно, и как результат - быстрая, профессиональная реакция на все, что происходит", - указал Путин.

Президент предупредил власти регионов, что будет расценивать как преступную халатность недоработки в борьбе с коронавирусом. Он обратил внимание, что ситуация в большинстве регионов разворачивается с отставанием в три-четыре недели по сравнению с Москвой.

"Это значит, что у них [регионов] есть еще запас времени, но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом, - сказал Путин. - Еще раз хочу обратить внимание, что если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера".