Сьерра-Леоне попросила Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Сьерра-Леоне обратились к России с просьбой оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в понедельник ТАСС посол республики в РФ Мохамед Йонгаво.

"Министр иностранных дел госпожа Набила Тунис-Корома направила письмо российской стороне с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом", - сказал посол.

В настоящий момент в Сьерра-Леоне зафиксировано 10 случаев инфицирования коронавирусом, девять из них завозные. Кроме того, от человека, который приехал из-за границы, заразился местный врач. Йонгаво указал, что в стране никто не умер от заболевания, связанного с коронавирусом, 45 человек находятся в карантине.

На территории республики действуют карантинные меры. Введен запрет на передвижение между городами, которое возможно только по специальному документу.

Посол сообщил, что среди находящихся в РФ граждан Сьерра-Леоне заразившихся коронавирусом нет. "У нас нет ни одного гражданина в России, который бы заболел", - отметил он.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.