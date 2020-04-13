Около 1 млн цифровых пропусков выдано в Москве в первый день работы системы

"Ввели пропускной режим, который будет работать, начиная со среды. Для этого ввели систему электронных пропусков. Работа с пропусками идет непросто, на наш портал мы получили беспрецедентные ddos-атаки и количество ботов, вместе с коллегами отрабатываем, чтобы эта система работала. Несмотря на сложности, выдано 900 тыс. пропусков, почти миллион, это огромный объем", - сказал мэр.

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Почти 1 млн цифровых пропусков выдали в Москве в первый день работы системы. Об этом сказал в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Он уточнил, что цифровыми пропусками с 15 апреля будут пользоваться только граждане, передвигающиеся на транспорте.

"Сегодня мы открыли [интернет]-портал, колл-центр, прием СМС, разные каналы для того, чтобы записываться и получать электронные пропуска", - сказал Собянин.

Кроме того. власти Москвы не исключают возможности продления работы по выдаче цифровых пропусков в случае возникновения каких-либо затруднений. "У нас есть вполне достаточно времени, чтобы эту работу завершить (выдачу пропусков), поэтому прошу граждан спокойно заходить на колл-центр, сайт, посылать СМС, чтобы мы спокойно в течение двух дней довели эту работу до конца. Если мы увидим, что какие-то есть проблемы, можем на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы ее совершенно адекватно и спокойно для граждан довести до ума", - сказал Собянин.

О пропусках

11 апреля мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера введена, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции.

Пропуска для поездок на дальние расстояния будут трех видов. Для поездок на работу можно оформить пропуск, действительный до 30 апреля. Он полагается тем, чьи профессиональные обязанности не допускают возможности удаленной работы, а также курьерам. Число поездок по такому пропуску будет неограниченным.

Вторая категория пропусков предназначена для посещения больниц и поликлиник. Их можно оформить только на один день, но в течение одной недели можно получить неограниченное число пропусков.

Еще одна категория пропусков - для поездок в иных целях, к примеру, на дачу, в отдаленный магазин или на вокзал. Они действуют в течение одного дня и получить их можно будет не чаще двух раз в неделю.

В мэрии подчеркнули, что при подаче заявки на пропуск для поездки на личном автомобиле нужно указать его госномер, а для поездок в общественном транспорте - номер карты "Тройка" или "Стрелка".

Оформляя разовые пропуска, необходимо будет указать адрес фактического проживания, а также адрес места назначения. Если человек живет в Москве, но постоянно зарегистрирован в другом регионе, он должен будет указать адрес своего фактического проживания в столице. А при оформлении постоянного пропуска для поездок на работу указывать адрес вообще не требуется.

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