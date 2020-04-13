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Пандемия коронавируса нового типа
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У бывшего советника Клинтона диагностировали коронавирус

Джордж Стефанопулос сообщил, что "не удивлен" диагнозом, поскольку ухаживал за супругой, у которой выявили коронавирус две недели назад

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Один из самых популярных американских телеведущих, экс-советник президента Билла Клинтона Джордж Стефанопулос заразился новым коронавирусом, заболевание протекает без симптомов. Об этом Стефанопулос сообщил в понедельник в эфире телекомпании ABC.

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"У меня не было ни жара, ни озноба, ни головных болей, кашля или одышки", - заявил ведущий. "Я чувствую себя замечательно", - утверждал он.

У супруги Стефанопулоса Эли Уентуорт выявили новый коронавирус около двух недель назад. Она написала в своем Instagram 1 апреля, что "никогда не чувствовала себя настолько больной". Женщина жаловалась на высокую температуру, затрудненное дыхание и боли в теле, она добровольно самоизолировалась от членов семьи.

Новый коронавирус ранее был выявлен у телеведущих телекомпании CNN Криса Куомо и Бруки Болуин.

Стефанопулос в 1993 году занимал пост руководителя отдела связей Белого дома, а затем в течение трех лет был старшим советником президента Клинтона. Сейчас он является одним из ведущих программы телекомпании ABC "Доброе утро, Америка" (Good Morning America) и программы "На этой неделе" (This Week).

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 557,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 22 116 человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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