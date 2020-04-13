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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Самолет "Аэрофлота" вывез из Черногории в Россию 129 россиян

Всего с 18 марта по 13 апреля из Черногории в Россию рейсами российских авиакомпаний "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот" улетели 1 473 человека

БЕЛГРАД, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Рейс "Аэрофлота" вывез из Черногории 129 российских туристов. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в посольстве РФ в Подгорице.

"Рейс "Аэрофлота" вывез из аэропорта Подгорицы в Москву 129 российских граждан", - сообщил представитель дипломатической миссии.

Всего в Черногории после принятия властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса оставались около 1,8 тыс. российских туристов. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, черногорская сторона увязывала свое разрешение на пролет российских бортов за гражданами РФ с вывозом этими самолетами из России черногорских граждан. Позже российские дипломаты добились от Черногории принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний.

Как сообщило ранее посольство РФ в Черногории, российские дипломаты активно работают над составлением полного списка желающих выехать из страны и ведут переговоры с черногорской стороной об организации возвращения россиян на родину. Всего с 18 марта по 13 апреля из Черногории в Россию рейсами российских авиакомпаний "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот" улетели 1 473 человека.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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