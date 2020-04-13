У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"По состоянию на 13 апреля 2020 года коронавирус выявлен в общей сложности у 18 священнослужителей и монашествующих... храмов и монастырей Московской епархии", - говорится в сообщении. По информации группы, вирус обнаружен в 14 храмах и монастырях.