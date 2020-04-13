{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сенаторы хотят обсудить с соотечественниками за рубежом онлайн-формат "Бессмертного полка"

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что накопилась масса вопросов для обсуждения, а такой формат беседы пройдет впервые

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сенаторы планируют 15 апреля в режиме видео-конференц-связи обсудить с руководителями объединений соотечественников за рубежом предлагаемые поправки в Конституцию РФ и порядок проведения международной акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в понедельник зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Мы планируем 15 апреля провести на площадке Совета Федерации в формате видео-конференц-связи разговор с руководителями наших объединений соотечественников, которые проживают за рубежом", - сказал Климов. Он добавил, что накопилась масса вопросов для обсуждения, а такой формат беседы пройдет впервые.

Сенатор напомнил, что обычно Министерство иностранных дел РФ организовывало встречи с соотечественниками по группам стран на разных континентах. Последняя такая встреча с соотечественниками, проживающими в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прошла в феврале этого года в Дели, а следующая должна была состояться в эти дни в Марокко.

Климов рассказал, что ранее предложил руководителям объединений подумать о возможности проведения международной акции "Бессмертный полк" в интернете, если не будут сняты ограничения из-за коронавируса. "Они между собой пообсуждали и выступили с такой инициативой уже сами. Мы эту инициативу подержали", - сказал Климов.

Он уточнил, что МИД будет помогать с организацией акции в новом формате. "Мы как представители политического органа тоже хотели бы дать пояснения нашим соотечественникам, как хотели бы поговорить и по предлагаемым поправкам в конституцию, им же тоже голосовать. У нас за рубежом будет создано минимум 400 участков", - отметил зампред международного комитета СФ. Он обратил внимание на то, что за рубежом проживает "как минимум 6 млн" соотечественников. "Мы должны хотя бы понимать, что с ними происходит, какие у них настроения", - сказал Климов.

Сенатор добавил, что общение по видео планируется с представителями руководства Всемирного координационного Совета российских соотечественников из Казахстана, Азербайджана, Абхазии, Киргизии, Приднестровья, Эстонии, Германии, США, Австралии, Канады, ОАЭ и других стран.

Теги
Россия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Показатель смертности из-за коронавируса в Британии снижается третий день подряд
За сутки в стране умерли 717 пациентов с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС