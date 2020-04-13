Сенаторы хотят обсудить с соотечественниками за рубежом онлайн-формат "Бессмертного полка"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сенаторы планируют 15 апреля в режиме видео-конференц-связи обсудить с руководителями объединений соотечественников за рубежом предлагаемые поправки в Конституцию РФ и порядок проведения международной акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в понедельник зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Мы планируем 15 апреля провести на площадке Совета Федерации в формате видео-конференц-связи разговор с руководителями наших объединений соотечественников, которые проживают за рубежом", - сказал Климов. Он добавил, что накопилась масса вопросов для обсуждения, а такой формат беседы пройдет впервые.

Сенатор напомнил, что обычно Министерство иностранных дел РФ организовывало встречи с соотечественниками по группам стран на разных континентах. Последняя такая встреча с соотечественниками, проживающими в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прошла в феврале этого года в Дели, а следующая должна была состояться в эти дни в Марокко.

Климов рассказал, что ранее предложил руководителям объединений подумать о возможности проведения международной акции "Бессмертный полк" в интернете, если не будут сняты ограничения из-за коронавируса. "Они между собой пообсуждали и выступили с такой инициативой уже сами. Мы эту инициативу подержали", - сказал Климов.

Он уточнил, что МИД будет помогать с организацией акции в новом формате. "Мы как представители политического органа тоже хотели бы дать пояснения нашим соотечественникам, как хотели бы поговорить и по предлагаемым поправкам в конституцию, им же тоже голосовать. У нас за рубежом будет создано минимум 400 участков", - отметил зампред международного комитета СФ. Он обратил внимание на то, что за рубежом проживает "как минимум 6 млн" соотечественников. "Мы должны хотя бы понимать, что с ними происходит, какие у них настроения", - сказал Климов.

Сенатор добавил, что общение по видео планируется с представителями руководства Всемирного координационного Совета российских соотечественников из Казахстана, Азербайджана, Абхазии, Киргизии, Приднестровья, Эстонии, Германии, США, Австралии, Канады, ОАЭ и других стран.