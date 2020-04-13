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Власти Москвы рассказали о причинах хакерских атак на сайт выдачи цифровых пропусков

В оперштабе сообщили, что злоумышленники пытаются создать дополнительную нагрузку на сайт через генерацию большого количества запросов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Злоумышленники пытаются создать дополнительную нагрузку на сайт выдачи цифровых пропусков в Москве. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"Злоумышленники на портале JoyReactor предлагают "положить" сайт для выдачи цифровых пропусков (mos.ru - прим. ТАСС). Группа злоумышленников пытается создать дополнительную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов. Информация об этом направлена в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что цифровые пропуска заработают в Москве с 15 апреля, есть еще два дня на их оформление.

Портал mos.ru в настоящее время работает, процесс выдачи пропусков москвичам продолжается. Кроме того, пропуска можно оформить через единую справочную службу Правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77 и через СМС на номер 7377.

В новость были внесены изменения (16:57 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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