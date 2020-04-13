Вернувшемуся за багажом в Шереметьево мужчине грозит штраф за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Транспортные полицейские составили протокол о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который вернулся в аэропорт Шереметьево за оставленным после прилета из Бангкока багажом. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

12 апреля полицейские в ходе патрулирования терминала D в аэропорту Шереметево остановили для проверки документов 46-летнего мужчину. Он пояснил, что ночью прилетел специальным рейсом в столичный аэропорт из Бангкока. "Выяснилось, что в соответствии с установленными правилами представитель Роспотребнадзора вручил ему постановление о необходимости в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства. Но мужчина нарушил предписание и вернулся в аэропорт на личном автомобиле за оставленным чемоданом", - сказали в пресс-службе, добавив, что в отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, совершенные в период возникновения угрозы распространения заболевания").

В полиции отметили, что не разрешили нарушителю свободно перемещаться по аэропорту и настояли на том, чтобы он вернулся в автомобиль и отправился домой на самоизоляцию. При этом по просьбе правоохранителей службы аэропорта доставят домой мужчине его чемодан.