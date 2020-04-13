Госдума 14 апреля рассмотрит поправки об адресной поддержке семей с детьми

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроект, который позволит при начислении адресной поддержки семьям, где есть неработающий человек, учитывать только его доходы за этот год без доходов за предыдущий. Об этом сообщил в понедельник председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"Будут приняты поправки о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Здесь речь идет об адресной государственной поддержке семьям", - сказал он, уточнив, что данные поправки "позволят в случае, если в семье есть неработающий человек, не учитывать прошлый год", о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

"Это также окажет помощь семьям, которые столкнулись со сложной ситуацией. Если член семьи в прошлом году работал, а в этом году он не работает - не будет учитываться прошлый год, доход будет учитываться по текущему году", - добавил спикер.

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с руководителями регионов РФ по вопросам борьбы с распространением коронавируса предложил расширить круг получателей выплат для семей с детьми. В частности, глава государства предложил для тех, кто временно признан безработным, "при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы".

Путин тогда отметил, что предложенные им в послании Федеральному собранию выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно начнутся июне - на месяц раньше срока. В то же время он подчеркнул, что, когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты.