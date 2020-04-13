Тестирование на наличие антител к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Тестирование на выявление антител к новому коронавирусу запустят в Москве со вторника, 14 апреля. В первую очередь оно предназначается для медиков, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

"Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное, и насколько защищены наши медицинские работники", - сказала она.

Попова добавила, что находится в постоянном контакте с главными государственными санитарными врачами субъектов России. По ее словам, несколько раз в неделю она проводит с ними видеоконференции, и все принимаемые на местах меры мониторятся.