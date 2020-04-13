В России более 240 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

НОВО-ОГАРЕВО,13 апреля. /ТАСС/. Порядка 300 пациентов с новой коронавирусной инфекцией состоят на дистанционном учете, более 240 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Фактически на сегодняшний день действует четыре реанимационных консультативных центра - это федеральные центры. На учете дистанционном у нас состоит 300 больных на сегодняшнюю дату, из них более 240 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, три пациента находятся на аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации, одна пациентка беременная и один ребенок на аппаратах ИВЛ", - сказал министр на совещании с президентом России Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

При этом Мурашко отметил, что в России все больше пациентов с коронавирусом снимают с аппаратов искусственной вентиляции легких благодаря улучшению состояния. "Мы видим сегодня положительную динамику по выработанной тактике, по снятию пациентов с искусственной вентиляции легких. Фактически ежедневно такие цифры пополняются, и, несмотря на <...> 148 человек погибших, мы видим, что и количество эффективных реанимационных мероприятий увеличивается", - сказал министр.