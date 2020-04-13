Показатель смертности из-за коронавируса в Британии снижается третий день подряд

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 717, общее число жертв заболевания превысило 11,3 тыс., однако показатель суточного прироста уменьшается третий день подряд. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Минздравом королевства.

"Из 290 720 человек, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 88 621 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) 12 апреля 11 329 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.

Таким образом ежедневный прирост смертельных случаев снижается третий день подряд. Накануне стало известно о 737 новых смертях, в субботу сообщалось о 900 летальных исходах, в пятницу - о 980. Несмотря на снижение показателей смертности, власти аккуратны в своих оценках ситуации. Так, предполагалось, что пик заболеваемости может прийтись на Пасху, которую католики и протестанты отмечали накануне. Однако позже предполагаемая дата была сдвинута. Ожидается, что пик может быть достигнут в ближайшие дни.

23 марта в целях борьбы с распространением болезни в стране на три недели был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Как стало известно в понедельник, 16 апреля кабинет министров должен рассмотреть вопрос о целесообразности продления карантина.

Источник газеты The Times в правительстве Великобритании ясно заявил о том, что вопрос о продлении карантинных мер является простой формальностью в ситуации, когда пик заболеваемости в стране еще не достигнут, а число умерших от последствий коронавируса растет столь высокими темпами. По его словам, в ближайшее время не стоит ждать смягчения ограничительных мер.

Пока не ясно, будет ли этим заседанием руководить премьер-министр Борис Джонсон. Накануне он был выписан из лондонской больницы, где провел неделю с коронавирусной инфекцией, в том числе несколько дней - в отделении интенсивной терапии. После выписки Джонсон записал видеообращение, в котором рассказал, что его жизнь была под угрозой, затем отправился восстанавливать здоровье в загородную резиденцию Чекерс под Лондоном. В настоящий момент обязанности Джонсона выполняет глава МИД Доминик Рааб.