В Севастополе около 20 врачей поместили на карантин из-за пациентки с коронавирусом

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. В городской больнице №4 Севастополя медиков, работавших с женщиной, у которой подтвердился коронавирус, поместят в обсерватор на карантин, сообщили в понедельник на заседании оперштаба в правительстве города.

"У нас еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Это женщина, которая была доставлена в горбольницу №4 на Северной стороне, в платное отделение, которое было определено как место, куда направляются больные с ОРВИ. Все больные из этого отделения на выходных были переведены в инфекционную больницу [учреждение, которое работает в Севастополе с зараженными коронавирусом]", - сказал врио губернатора Михаил Развожаев.

В свою очередь директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов уточнил, что в режим обсервации переводятся медицинские сотрудники, работавшие с женщиной. "Порядка 20 человек", - отметил он. Согласно озвученным данным, медики будут направлены в обсерватор, организованный на базе отдыха "Солнышко". В отделении проведут санитарную обработку.

Ранее сообщалось, что похожая ситуация произошла в больнице имени Даши Севастопольской (филиал горбольницы №1), где несколько дней находился зараженный коронавирусом. Однако там в режим обсервации переведено все учреждение, под карантином находятся все медики и пациенты - более 100 человек.

В понедельник врио губернатора поручил перевести сотрудников и пациентов, которым не требуется серьезная медицинская помощь, в пансионат "Изумруд", выполняющий функции обсерватора. Тех, кому нужна постоянная помощь врачей, переведут в горбольницу №9, где одно из отделений оборудовано для таких пациентов.

27 марта было объявлено о пяти подтвержденных случаях заражения в Севастополе, после этого новых зараженных не появлялось до 9 апреля, после чего инфицирован оказался мужчина, вернувшийся из Москвы. Четыре человека из числа первых зараженных уже выздоровели и выписаны; в инфекционной больнице остаются два человека. С 1 апреля в Севастополе действует режим обязательной самоизоляции, закрыты учреждения культуры, точки питания, спортзалы и салоны красоты, заведения досуга, а гостиницам запрещено принимать новых постояльцев. Для тех, кто по служебной необходимости должен передвигаться по городу, выданы специальные пропуска.