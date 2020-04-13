Последний член команды российских велогонщиков покинул ОАЭ после карантина

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вылечившийся от коронавируса механик команды российских велогонщиков "Газпром-Русвело" Дмитрий Филиппович был выписан из госпиталя в Абу-Даби и 11 апреля отправился на родину. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Абу-Даби Максим Слесарев.

"По нашей информации [Дмитрий] Филиппович выписан из госпиталя и два дня назад покинул Объединенные Арабские Эмираты", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что еще несколько сотен россиян остаются в ОАЭ, ожидая вылета в РФ. Российские дипломаты поддерживают с ними связь и оказывают необходимую помощь. "Незначительному числу туристов, которые остались в ОАЭ, в случае возникновения трудностей генконсульство России оказывает содействие. По мере возможности им оказывается помощь в размещении, с ними поддерживается связь", - пояснил Слесарев.

Ранее в пресс-службе российской команды ТАСС сообщили об отправке на родину двух велогонщиков, выписанных после госпитализации с заражением коронавирусом. Все остальные члены велокоманды, которые находились на карантине в одном из отелей Абу-Даби, уже покинули его, последним в ОАЭ оставался Дмитрий Филиппович.

Спортсмены принимали участие в велогонке "Тур ОАЭ - 2020". О выявлении коронавируса у некоторых из них стало известно еще в начале марта. Ранее организаторы отменили два финальных этапа соревнований после того, как коронавирус обнаружили у итальянских велогонщиков.

По данным генерального консульства России в Дубае на 7 апреля, порядка 380 российских граждан оставались в ОАЭ в ожидании возвращения домой.