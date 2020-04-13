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Суд в Москве оштрафовал на 50 тыс. руб. предпринимателя за продажу продуктов на вокзале

Ранее московские суды оштрафовали восьмерых граждан на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей индивидуального предпринимателя за продажу продуктов питания на перроне Савеловского вокзала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В нарушение действующих в настоящее время норм индивидуальный предприниматель 1 апреля допустил реализацию продуктов питания быстрого приготовления при непосредственном посещении покупателем предприятия. Правонарушение совершено на перронной площади Савеловского железнодорожного вокзала. В отношении предпринимателя судом вынесено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказали в суде.

В пресс-службе суда уточнили, что предприниматель явился в суд и согласился с протоколом об административном правонарушении.

Московские суды в понедельник оштрафовали восьмерых граждан на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Еще два протокола были возвращены в полицию для исправления нарушений.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.

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