Японцы предоставят медикам со всего мира чертежи для печати аппарата ИВЛ на 3D принтере

ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Ученые из японского Университета Хиросимы собираются предоставить медикам из других стран чертежи для печати аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 3D принтере. Как сообщает газета The Asahi Shimbun , материалы будут предоставляться на бесплатной основе.

Рост во всем мире числа пациентов, зараженных коронавирусом, привел к глобальной нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких, от наличия которых часто зависит то, удастся ли сохранить жизнь инфицированных, у которых наблюдаются осложнения. Для того, чтобы помочь медикам разных стран справиться с данной проблемой, японские ученые из Центра трансляционных исследований Университета Хиросимы решили сделать доступным процесс производства недостающего медицинского оборудования.

Механический аппарат искусственной вентиляции легких был создан в 2017 году японским медиком Наоюки Исиката для использования космонавтами. Он был успешно напечатан и собран на Международной космической станции. Устройство оснащено пружинным механизмом и работает без использования электричества. Оно может быть собрано из четырех частей, предварительно напечатанных на 3D принтере.

Перед тем как выложить чертежи для общего пользования, японские ученые планируют создать инструкцию по печати и сборке данного устройства. Это позволит медикам со всего мира самостоятельно собрать аппарат и использовать его для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Мы сражаемся против сильного врага. Мы хотим спасти жизни, используя силу и мудрость науки" - заявил один из участников проекта, доцент Университета Хиросимы Томохико Косака.