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В Хорватии около 50 россиян ожидают вывозного рейса на родину

По данным посольства РФ в республике, примерно столько же россиян находятся на территории Словении

ЗАГРЕБ, 13 апреля. /ТАСС/. Около 50 российских граждан в Хорватии ожидают вывозного рейса для возвращения на родину. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в консульском отделе посольства РФ в республике.

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"Действительно, около 50 граждан России подали заявки на возвращение специальным вывозным рейсом на родину, - отметили в консульском отделе. - Более половины из этого числа являются туристами и студентами, которые не смогли вылететь домой по своим билетам в связи с пандемией коронавируса. Остальные - это соотечественники, находящиеся на территории Хорватии по другим причинам и также выразившие желание вернуться на родину".

По данным посольства, примерно аналогичное число российских граждан в настоящее время находится на территории соседней Словении. "Это тоже относительно небольшое количество человек для организации отдельного рейса, - подчеркнули там. - В этой связи изучается вопрос о возможном объединении двух групп российских граждан для их централизованного вывоза в РФ".

Первый случай инфицирования коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. К настоящему времени в стране зарегистрировано 1 650 заболевших, 25 жителей скончались.

В целях предотвращения распространения вируса 19 марта вступили в силу дополнительные ограничительные меры правительства, предусматривающие закрытие всех кафе, ресторанов и торговых центров, а также салонов красоты и парикмахерских. Открыты только продуктовые магазины и аптеки, они работают по сокращенному графику. Закрыты все границы. Проезд разрешен только грузовикам с продовольствием, правительственным и экстренным службам.

Теги
СловенияХорватияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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