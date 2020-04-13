{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Примерно 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют клинических симптомов

У 22% из вчерашних выявленных зараженных заболевание протекает в форме внебольничных пневмоний, также отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Более чем у 1 тыс. человек из почти 2,6 тыс. новых пациентов с коронавирусом нет клинических симптомов. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России у президента страны Владимира Путина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я хочу отметить, что за вчерашний день из общего количества заболевших (2 558 человек) 1040 - это люди без "клиники", это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов, как контактных. Часть из них - это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных", - сказала Попова.

Кроме того, по ее словам, у 22% из вчерашних выявленных заболевание протекает в форме внебольничных пневмоний, у 25% - ОРВИ. Процент людей, не имеющих клинические симптомы, с начала апреля от 12-15% вырос до 40%. При этом, среди контактных лиц по статистике, наблюдаемой на протяжении месяца, в 5% случаев выявляется пневмония, а часть из них не заболевает вообще.

Попова отметила, что в стране фиксируется высокий удельный вес и заболевших, и контактных именно по очагам, не только в семье, но и в организованных коллективах.

"Сегодня у нас из 74 очагов 55% - это очаги в лечебных учреждениях, к сожалению. Но здесь мы тоже активно работаем с тем, чтобы не нарушить и работу лечебных учреждений, и вместе с тем обеспечить безопасность", - добавила она, выразив надежду, что рост количества заболевших продлится не больше, чем неделю. Главная задача, по ее словам, чтобы основная часть этих выявлений была активной.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число летальных исходов от коронавируса достигло в Италии почти 20,5 тыс.
Число заразившихся составило более 159,5 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС