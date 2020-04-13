Примерно 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют клинических симптомов

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Более чем у 1 тыс. человек из почти 2,6 тыс. новых пациентов с коронавирусом нет клинических симптомов. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России у президента страны Владимира Путина.

"Я хочу отметить, что за вчерашний день из общего количества заболевших (2 558 человек) 1040 - это люди без "клиники", это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов, как контактных. Часть из них - это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных", - сказала Попова.

Кроме того, по ее словам, у 22% из вчерашних выявленных заболевание протекает в форме внебольничных пневмоний, у 25% - ОРВИ. Процент людей, не имеющих клинические симптомы, с начала апреля от 12-15% вырос до 40%. При этом, среди контактных лиц по статистике, наблюдаемой на протяжении месяца, в 5% случаев выявляется пневмония, а часть из них не заболевает вообще.

Попова отметила, что в стране фиксируется высокий удельный вес и заболевших, и контактных именно по очагам, не только в семье, но и в организованных коллективах.

"Сегодня у нас из 74 очагов 55% - это очаги в лечебных учреждениях, к сожалению. Но здесь мы тоже активно работаем с тем, чтобы не нарушить и работу лечебных учреждений, и вместе с тем обеспечить безопасность", - добавила она, выразив надежду, что рост количества заболевших продлится не больше, чем неделю. Главная задача, по ее словам, чтобы основная часть этих выявлений была активной.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.