Врачи в Москве получат две надбавки к зарплате в период пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Медики и медсестры в Москве, задействованные в работе в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, будут получать две надбавки к заработной плате - федеральную и региональную. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"Владимир Владимирович, вы давали распоряжение по доплатам врачам, медсестрам. Мы с марта ввели региональную доплату. Вы приняли решение вводить федеральную доплату, мы свою региональную доплату оставили. Правительство Российской Федерации довело до нас лимиты по федеральной доплате. Мы совместим эти две доплаты и будем выплачивать и региональную, и федеральную доплату", - сказал он, обращаясь к президенту.

В начале апреля глава государства предложил ввести для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, доплату в размере 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - 50 тыс. рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тыс. рублей в месяц, для врачей скорой помощи - 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеров, медсестер и водителей экипажей таких машин - 25 тыс. рублей.

В свою очередь, в конце марта власти столицы установили региональную денежную выплату медикам, которые борются с коронавирусом. Как поясняла заммэра столицы Анастасия Ракова, врачи перепрофилированных больниц получат дополнительно по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие работники медучреждений - по 30 тыс. рублей. Молодые специалисты - ординаторы, которых также привлекут к работе, будут получать оклад в размере 90 тыс. рублей.

Всего, по словам вице-мэра, в расчете на три месяца медицинским работникам будет выплачено около 620 млн рублей. Денежные средства будут поступать в медучреждения в виде субсидий и затем выплачиваться непосредственно сотрудникам.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.