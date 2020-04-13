Более 2 тыс. деревьев высадили в рамках акции "Сад памяти" в Цумадинском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 13 апреля. /ТАСС/. Жители Цумадинского района Дагестана совместно с сотрудниками Цумадинского лесничества в рамках акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Великой Победы, высадили 2 тыс. 187 деревьев - по числу жителей района, принимавших участие в Великой Отечественной войне, сообщили в понедельник в пресс-службе департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу, в ведении которого находятся также регионы Северного Кавказа.

"Всего в рамках акции "Сад памяти" высадили 2 187 (по количеству цумадинцев, принявших участие в Великой Отечественной войне) саженцев различных пород деревьев. Лесничие района подготовили для посадок еще более 2 тыс. саженцев", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что деревья были высажены в районе села Инхоквари вдоль автодороги по берегу реки Хваршинка на протяжении более 6 км.

"В дальнейшем планируется каждый участок, где уже посадили и будут посажены саженцы в рамках акции "Сад памяти", закрепить за поселениями, школами и за всеми желающими ухаживать и поддерживать порядок на подшефных участках. Основную работу по поливу выполнят сотрудники лесничества", - отметили в пресс-службе ведомства.

Организаторами международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. К акции присоединились Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства. Акция стартовала 18 марта и завершится 22 июня.