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Минздрав видит риски дефицита некоторых препаратов в России

По 17 препаратам установлены лимиты, чтобы держать их остатки на контроле
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минздрав России видит риски дефицита в стране некоторых лекарственных препаратов, в частности по 17 установлены лимиты, чтобы держать их остатки на контроле, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"По лекарственным препаратам. Мы видим риски по определенным направлениям по дефициту. У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки. И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм", - сказал министр на совещании с президентом России Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

В частности, для решение ситуации на выходных было получено устное подтверждение от индийской компании на возобновление некоторых поставок, отметил Мурашко.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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