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Пандемия коронавируса нового типа
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Генпрокуратура организовала надзор за расходованием средств на борьбу с коронавирусом

В ведомстве пообещали принимать все меры для защиты прав граждан в случае выявления нарушений закона

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России поручила прокурорам регионов следить за расходованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Генеральной прокуратурой поручено прокурорам регионов организовать системное надзорное сопровождение использования таких бюджетных средств", - сообщили в ведомстве. Особое внимание прокуроры будут обращать на ситуации, когда мероприятиям по борьбе с коронавирусом кто-то чинит препятствия. 

В Генпрокуратуре пообещали принимать все меры для обеспечения бюджетной дисциплины и безусловной защиты прав граждан в случае выявления нарушений закона. 

В ведомстве напомнили, что правительство выделяет значительные объемы средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Для своевременного финансирования 1 апреля в бюджетное законодательство внесены необходимые поправки, предусмотрена возможность оперативной корректировки расходов бюджетов всех уровней в целях финансирования мер по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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